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  1 июня 2020
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Дату открытия границ Туркменистана с Ираном перенесли с 1 на 10 июня

CentralAsia (TM) -  Иран и Туркменистан договорились вновь открыть границы 10 июня,

Как сообщило агентство IRNA, Иран и Туркменистан вновь откроют границы на следующей неделе, после постепенного ослабления ограничений в связи с глобальной вспышкой коронавирусной болезни (COVID-19).

В воскресенье, 31 мая, посол Ирана в Ашхабаде Голамаббас Арбаб Халес заявил, что железнодорожные и автомобильные границы между двумя странами будут вновь открыты при полном соблюдении санитарных протоколов.

Посол добавил, что Иран и Туркменистан ранее договорились открыть границы 1 июня, но затем эта дата была перенесена на 10 июня для дезинфекции автомобильного и железнодорожного транспорта.

Посол отметил, что решение об открытии границ было принято в субботу совместной рабочей группой в ходе многосторонней видеоконференции.

Он также сказал, что на министерской встрече между Ираном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также на переговорах между руководителями железнодорожных компаний трех стран они договорились вновь открыть границы, установив санитарные туннели по обе стороны границы и полностью соблюдая санитарные протоколы.

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