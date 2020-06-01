Из Дубая прибыли 180 граждан Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 17:23, 01 июня 2020
- Просмотров: 138
CentralAsia (TJ) - В соответствии с распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона 31 мая специальным рейсом авиакомпании «Флай Дубай» на родину прибыли 180 граждан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.
Это те граждан, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину.
Ранее МИД сообщал, о 680 таджикистанцах, которые вернулись из России на родину.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения