Из Дубая прибыли 180 граждан Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В соответствии с распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона 31 мая специальным рейсом авиакомпании «Флай Дубай» на родину прибыли 180 граждан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Это те граждан, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину.

Ранее МИД сообщал, о 680 таджикистанцах, которые вернулись из России на родину.

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