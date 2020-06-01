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  1 июня 2020
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Из Дубая прибыли 180 граждан Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  В соответствии с распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона 31 мая специальным рейсом авиакомпании «Флай Дубай» на родину прибыли 180 граждан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

Это те граждан, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину.

Ранее МИД сообщал, о 680 таджикистанцах, которые вернулись из России на родину.

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