[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 5,5 тысяч человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 54 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Всего в стране от вируса вылечились 5458 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1552;

- Нур-Султан – 1121;

- Атырауская область – 314;

- Западно-Казахстанская область – 309;

- Шымкент – 308;

- Кызылординская область – 247;

- Карагандинская область – 243;

- Туркестанская область – 225;

- Жамбылская область – 196

- Актюбинская область – 189;

- Алматинская область – 186;

- Павлодарская область – 149;

- Мангистауская область – 136;

- Акмолинская область – 107;

- Костанайская область – 85;

- Восточно-Казахстанская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 37.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан провёл испытания артиллерийского оружия с дистанционным управлением
  • За сутки от коронавируса в России скончались 162 человека
  • В Узбекистане выявлено 40 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com