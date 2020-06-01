В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 5,5 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 54 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.
Всего в стране от вируса вылечились 5458 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1552;
- Нур-Султан – 1121;
- Атырауская область – 314;
- Западно-Казахстанская область – 309;
- Шымкент – 308;
- Кызылординская область – 247;
- Карагандинская область – 243;
- Туркестанская область – 225;
- Жамбылская область – 196
- Актюбинская область – 189;
- Алматинская область – 186;
- Павлодарская область – 149;
- Мангистауская область – 136;
- Акмолинская область – 107;
- Костанайская область – 85;
- Восточно-Казахстанская область – 54;
- Северо-Казахстанская область – 37.