В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 5,5 тысяч человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 54 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Всего в стране от вируса вылечились 5458 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1552;

- Нур-Султан – 1121;

- Атырауская область – 314;

- Западно-Казахстанская область – 309;

- Шымкент – 308;

- Кызылординская область – 247;

- Карагандинская область – 243;

- Туркестанская область – 225;

- Жамбылская область – 196

- Актюбинская область – 189;

- Алматинская область – 186;

- Павлодарская область – 149;

- Мангистауская область – 136;

- Акмолинская область – 107;

- Костанайская область – 85;

- Восточно-Казахстанская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 37.

Коронавирус в Казахстане

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