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  1 июня 2020
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На Украине зафиксирована вспышка коронавируса в женском монастыре
Фото: pravoslavie.ua
Фото: pravoslavie.ua

CentralAsia (CA) -  В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре в Киеве коронавирусом заразились 26 человек. Об этом 1 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, сегодня выявлены еще 58 человек с коронавирусом, из них 11 медицинских работников. За сутки от вируса в стране умерли два пациента.

«В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц, за сутки – у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь», - сообщил мэр столицы.

В Киеве с 1 июня возобновляют работу детские сады, спортивные комплексы, залы и фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы, учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов, отметил Кличко.
По последним данным, на Украине коронавирусом заражены 24 012 человек, скончались 718 пациентов.
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