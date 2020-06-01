В Узбекистане к вечеру выявили 11 новых случаев коронавируса. Всего 3673

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 1 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3673 (+11).

Как сообщил Минздра, 7 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте (3 из них среди населения, 4 - среди граждан, находящихся на карантине), 1 в Ташкентской и Сырдарьинской областях и 2 среди международных водителей грузовиков.

В настоящее время в нашей стране вылечены 2859 (+22) человек с коронавирусной инфекцией.