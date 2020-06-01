Мирзиёев и Жээнбеков обсудили конфликт на узбекско-кыргызской границе

CentralAsia (UZ) - 1 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым,сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры двух государств подробно рассмотрели вопросы, связанные с произошедшим накануне инцидентом на приграничном участке «Чашма», и подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации. Отмечены плодотворные результаты состоявшихся переговоров правительственных делегаций.

Достигнута договоренность об активизации усилий, направленных на урегулирование имеющихся вопросов двусторонних отношений и определение новых точек роста практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

В этой связи поддержано предложение о проведении очередных заседаний совместной Межправительственной комиссии и Совета руководителей администраций приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.

31 мая 2020 года на участке Чашма произошел инцидент локального характера между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана.

Как сообщили в МИД РУз, причиной конфликта стал спор, возникший в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма между отдельными гражданами двух стран. В результате инцидента имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана медицинская помощь.