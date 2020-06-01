Узбекистан прекратит производство бензина Аи-80

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане намерены отказаться от производства бензина марки АИ-80 и перейти на выпуск дизельного топлива соответствующего требованиям стандарта Евро-5.

Председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев и Рабочая группа посетили Бухарский НПЗ и провели встречу со специалистами завода, а так же группой реализации проекта модернизации и реконструкции завода.

Как сообщила 1 июня пресс-служба компании «Узбекнефтегаз», во время визита обсуждены перспективы реализации проекта модернизации и реконструкции Бухарского НПЗ.

В результате реализации инвестиционного проекта модернизации и реконструкции завода ожидается производство высокооктанового бензина марок АИ-91, АИ-93, АИ-95. Планируется полностью отказаться от производства бензина марки АИ-80, а также перейти на выпуск дизельного топлива соответствующего требованиям стандарта Евро-5.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане весной впервые начали производить дизельное топливо стандартов Евро-4 и Евро-5. Производство было запущено 30 марта в рамках трехэтапной модернизации завода в 2019—2025 годах стоимостью $553 млн.