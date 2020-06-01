Супруга Мирзиёева запустила программу для детей с нарушениями слуха

CentralAsia (UZ) - Председатель попечительского совета фонда "Zamin", супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева в Международный день защиты детей представила программу развития образования для детей с нарушениями слуха.

Как сообщила пресс-служба фонда, в рамках проекта предусмотрено оснащение специальных школ современным вспомогательным оборудованием и совершенствование методов обучения.

"Самое главное, будет регулярно проводится работа над восстановлением слуха учащихся с помощью хирургических процедур. Это означает, что дети с проблемами со здоровьем смогут как и вы, услышать голоса любящих матерей, заботливых отцов, звуки окружающей среды, музыку, и жить полноценной жизнью", - отметили в фонде.

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Возглавляемой Зироат Мирзиёевой международный общественный фонд «Zamin» был основан весной этого года, начав с оказания материальной помощи 5 тысячам женщин в общей сумме 500 тысяч долларов США. Как сообщалось, целью фонда является содействие устойчивому развитию страны и повышение уровня жизни населения.



