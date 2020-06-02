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  2 июня 2020
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В Узбекистане ️к ночи выявили 29 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 1 июня в Узбекистане число случаев коронавируса достигло 3702.

По данным Минздрава, 22 новых случая были зарегистрированы среди находящихся в Карантинном центре. 20 из них прибыли из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, 2 случая выявлены у людей, кто был в контакте с больными коронавирусом, а 1 случай выявлен у помещенного в карантин в Самарканде.

В Ташкенте этим вирусом заразились 6 человек.

К настоящему времени по стране количество исцеленных достигло - 2859 (+22).

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