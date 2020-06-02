Уроженка Монголии раздает еду и маски соотечественникам, застрявшим в Великобритании

CentralAsia (MNG) - Монголы, живущие и работающие за границей, начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь соотечественникам, застрявшим за границей. Одна из кампаний - это искреннее пожертвование монголов, живущих и работающих в Великобритании.





Монголка Мандах-Аюушийн Ганзул уже 15 лет живет и работает в Манчестере, Англия, с двумя детьми.





«Положение некоторых монголов, живущих за границей, сложное. Это особенно актуально для тех, кто живет и работает нелегально, а также для студентов и молодежи. Большинство монголов работают в ресторанах и отелях. Сервисные объекты были закрыты с 23 марта из-за карантина, многие монголы потеряли работу. В Манчестере, насколько известно, более десятка родителей приехали к своим детям год назад и застряли из-за сложившейся ситуации и не смогли вернуться домой. Я и мой друг вместе с основателем фитнеса Shinny's гимнастика С.Шинэбаяром начали кампанию «Благотворительная кампания Манчестер Сити 2020». И помогаем соотечественникам», - говорит она.







«Всего было пожертвовано 2660 фунтов стерлингов, при этом 30 человек пожертвовали с помощью банковского счета, наличных денег, масок и продуктов питания. В общей сложности 47 человек в городе получили продовольственную помощь, наличные, ваучеры и маски для лица», - объяснила она.

















Кроме того молодые монголы, которые управляют бизнесом доставки еды в Манчестере, помогают безработным и создают временные рабочие места.

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