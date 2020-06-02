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  2 июня 2020
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Правящая Монгольская народная партия подала первую жалобу о выборах

CentralAsia (MNG) -  Монгольская Народная партия (МНП) провела пресс-брифинг о своей кампании по сбору средств на выборах.

Представитель СМИ от МНП У. Золбаяр сказал: «В соответствии с законом о выборах в Монголии мы следуем направлению сбора избирательных средств путем пожертвований».

«Счет для пожертвований был объявлен общественности в прошлую субботу. Решение совета MНП было подделано незаконно и преднамеренно распространено онлайн в прошлую пятницу. MНП выпустила официальное заявление и опровергла это», - отметил У. Золбаяр.

«В социальных сетях ходили слухи о том, что MНП сознательно распространяют информацию о вымогательстве больших сумм денег у своих кандидатов. В соответствии с законом, председатель MНП поручил всем уровням организаций и кандидатов получать пожертвования и собирать средства в течение определенного периода времени», - добавил он.

У. Золбаяр отметил, что жалоба была подана в правоохранительные органы для расследования.

Кандидат в депутаты от этой партии Х.Булгантуяа сказала: «Как вы знаете, MНП собирается выдвинуть как можно больше образованных молодых людей на парламентских выборах 2020 года. На этих выборах мы поддержали и выдвинули врачей, а также банковский и финансовый персонал. Мы получили не менее 1000 и 5000 тугриков ($0,36 - $1,78) от участников в поддержку нашей кампании. Кандидаты скоро объявят о своих счетах для пожертвований».

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