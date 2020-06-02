Правящая Монгольская народная партия подала первую жалобу о выборах

CentralAsia (MNG) - Монгольская Народная партия (МНП) провела пресс-брифинг о своей кампании по сбору средств на выборах.

«Счет для пожертвований был объявлен общественности в прошлую субботу. Решение совета MНП было подделано незаконно и преднамеренно распространено онлайн в прошлую пятницу. MНП выпустила официальное заявление и опровергла это», - отметил У. Золбаяр.

«Счет для пожертвований был объявлен общественности в прошлую субботу. Решение совета MНП было подделано незаконно и преднамеренно распространено онлайн в прошлую пятницу. MНП выпустила официальное заявление и опровергла это», - отметил У. Золбаяр.

«В социальных сетях ходили слухи о том, что MНП сознательно распространяют информацию о вымогательстве больших сумм денег у своих кандидатов. В соответствии с законом, председатель MНП поручил всем уровням организаций и кандидатов получать пожертвования и собирать средства в течение определенного периода времени», - добавил он.

«В социальных сетях ходили слухи о том, что MНП сознательно распространяют информацию о вымогательстве больших сумм денег у своих кандидатов. В соответствии с законом, председатель MНП поручил всем уровням организаций и кандидатов получать пожертвования и собирать средства в течение определенного периода времени», - добавил он.