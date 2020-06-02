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  2 июня 2020
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В Китае за сутки выявили 5 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они завозные. Об этом 2 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 10 бессимптомных носителей вируса. Случаев смерти от коронавируса не зафиксированы.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заражены 83 022 человека, выздоровели 78 315 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 73 пациента.

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