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  2 июня 2020
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Проявление «параллельных» миров в Монголии (фото)

CentralAsia (MNG) -  Художники современного искусства движений Human Nature Love Freedom демонстрируют выставку «Параллель» в художественной галерее MN17.

Правительство Монголии объявило о повышении степени готовности по всей стране и запретило общественные мероприятия и культурные мероприятия для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Однако по инициативе Художественной галереи MN17 при поддержке Государственного исполнительного агентства по культуре и искусству демонстрируется современный совместный выставочный проект «Параллель».

Выставка была открыта 22 февраля 2020 года, но была закрыта в марте из-за запрета на публичные меры по предотвращению вспышки коронавируса, но организаторы вновь открыли выставку.

Основная цель выставки - изучение традиционной жизни, наследия и обычаев, а также понимание общественного духа и природы человека.

Выставку организовали Б.Бат-Оргил, Б.Бат-Эрдэнэ Ц. Даваажаргал, Д. Дорждэрэм, С. Ганзуг и Я. Гантулга. Художники исследуют параллельные миры различных цветов и дизайна и проецируют свое воображение через различные художественные среды, включая звук, мультимедиа, видео, скульптуру, живопись, фотографию, перформанс и инсталляции.

Исследователь искусства Б.Учрал сказал: «В то время, когда мир находится под замком, художники и творческое мышление никогда не должны останавливаться, и их работа в закрытом пространстве галереи может показаться преднамеренным, преднамеренно подготовленным сигналом из параллельного мира. Фактически, каждая из их выставок является признаком чего-то».

С 2013 года движение « Human Nature Love Freedom» организовало 15 выставок.

«Искусство - это условный вирус передачи сигналов, проникший в человека ...» Б.Учрал.

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