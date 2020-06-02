В США закрыли федеральные тюрьмы из-за беспорядков в стране
- Азия и мир, происшествия
- 9:18, 02 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В США из-за беспорядков впервые за 25 лет закрыты федеральные тюрьмы, сообщает Government Executive.
Данное решение принято чтобы обеспечить безопасность до тех пор, пока не утихнут волнения, связанные с гибелью Джорджа Флойда.
«Федеральное бюро тюрем ввело национальный локдаун с 16:00 из-за продолжающихся беспорядков по всей стране», - говорится в сообщении.
Бюро состоит из 122 учреждений, в которых содержатся около 165,5 тысячи заключенных и работают почти 37 тысяч человек.