МВД Узбекистана признало, что сотрудник милиции незаконно применил силу против жителя Касанского района

CentralAsia (UZ) - В Министерстве внутренних дел Узбекистана признали, что сотрудник УВД Кашкадарьинской области незаконно применил физическую силу против жителя Касанского района.

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник правоохранительного органа наносит удар ногой в живот жителю Касанского района.

Позже Министерство внутренних дел сообщило, что инцидент произошел 30 мая примерно в 21:40 в ходе вечернего рейда по соблюдению карантинных требований.

«Рядом с магазином «Нихол Саидбарака» сотрудник мобилизационного отряда по оперативным задачам УВД Кашкадарьинской области вышел за рамки своих полномочий, незаконно применил силу против жителя махалли Х. М. (1992 года рождения) и унизил его честь и достоинство», – говорится в сообщении.

Сообщается, что отдел собственной безопасности УВД Кашкадарьинской области назначил служебную проверку, действиям каждого участника инцидента будет дана законная оценка.