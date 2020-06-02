В Монголии беременная женщина родила в изоляторе в период карантина

- Монголия, происшествия
- 9:34, 02 июня 2020
- Просмотров: 75
CentralAsia (MNG) - Беременная женщина, которую поместили в больницу аймака в Сэлэнгэ, недавно родила девочку.
После возвращения из России в страну через пограничный пункт Алтанбулаг 14 мая 39-летняя гражданка находилась в изоляторе в течение 16 дней.
30 мая она успешно перенесла кесарево сечение и родила девочку весом 2710 грамм. Состояние матери и ребенка стабильное.
В течение периода изоляции женщине провели два теста на коронавирус, оба результата оказались отрицательными.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения