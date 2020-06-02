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  2 июня 2020
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В Монголии беременная женщина родила в изоляторе в период карантина

CentralAsia (MNG) -  Беременная женщина, которую поместили в больницу аймака в Сэлэнгэ, недавно родила девочку.

После возвращения из России в страну через пограничный пункт Алтанбулаг 14 мая 39-летняя гражданка находилась в изоляторе в течение 16 дней.

30 мая она успешно перенесла кесарево сечение и родила девочку весом 2710 грамм. Состояние матери и ребенка стабильное.

В течение периода изоляции женщине провели два теста на коронавирус, оба результата оказались отрицательными.

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