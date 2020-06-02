50 тонн черешни в Корею: после 17-летнего перерыва аэропорт Ферганы начал отправлять грузы

CentralAsia (UZ) - 1 июня узбекско-корейские СП отправили 50 тонн черешни на экспорт непосредственно из международного аэропорта Ферганы в международный аэропорт Сеула в Корее.

После 17-летнего перерыва восстановлена возможность отправки груза напрямую из международного аэропорта Ферганы в зарубежные страны, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В настоящее время, в условиях пандемии, особое значение приобретает увеличение объемов экспорта продукции, выращенной внутри страны, отметили в министерстве.

Созданный в Министерстве транспорта штаб по содействию экспорту оперативно изучает заявки от предпринимателей и обеспечивает своевременную доставку качественной продукции иностранным покупателям посредством решения существующих проблем на месте.

В частности, заявки и деятельность таких предприятий как RTL logistics, UZ-Segong, XinFergana, занимающихся экспортом свежих фруктов из Ферганской области, были изучены специалистами Управление развития аэропортов и снабжения наземных сооружений Министерства транспорта Республики Узбекистан.

В ходе встречи с представителями компаний-экспортеров были обсуждены вопросы создания условий прямых грузовых авиаперевозок с Ферганской области, что в свою очередь способствует предотвращению сложностей, возникающих в процессе перевозки свежих фруктов из Ферганской области в Ташкентский международный аэропорт через перевал Камчик, а также уменьшению транспортных расходов, которые приводит к росту цен на экспортную продукцию.

1 июня предприятия UZ-Segong и XinFergana имели возможность отправить 50 тонн черешни на экспорт непосредственно из международного аэропорта Ферганы в международный аэропорт Сеула в Корее.

Для успешного осуществления данного процесса в международный аэропорт Ферганы из международного аэропорта Намангана было доставлено специальное оборудование (Triple), используемое для погрузки груза на самолет и специальные европоддоны из международного аэропорта Ташкента. До прибытия самолета сотрудники грузового отдела аэропорта были обучены использованию специальной техники и погрузке грузов на самолет.

Все организационные вопросы были успешно решены, и практика отправки 50 тонн черешни в Сеул была успешно завершена. Таким образом, появилась возможность создания широкого спектра услуг для предпринимателей, занимающихся экспортом товаров из долины, а также устранения их проблем с межрегиональными грузоперевозками, а затем отправлять грузы прямо из международного аэропорта Ферганы, - отметили в министерстве.