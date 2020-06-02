В Монголии третий день подряд не выявили новых случаев коронавируса

- Монголия, происшествия
- 10:08, 02 июня 2020
- Просмотров: 608
- Обновлено: 10:13, 02 июня 2020 Кыргызча
CentralAsia (MNG) - В Монголии третий день подряд не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в отделе надзора и исследований НИЦИЗ.
По состоянию на 1 июня в лабораториях НИЦИЗ были проведены 212 тестов на коронавирус.
«У пассажиров рейса Стамбул — Улан-Батор не было зафиксировано коронавируса. Мы также проверяем пассажиров каждые 7-14 дней после прибытия в соответствии с международными рекомендациями. 10 водителей грузовиков, прибывших в порт Алтанбулаг, прошли тестирование и дали отрицательные результаты», - сказала А. Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения