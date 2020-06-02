В Монголии третий день подряд не выявили новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии третий день подряд не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в отделе надзора и исследований НИЦИЗ.

По состоянию на 1 июня в лабораториях НИЦИЗ были проведены 212 тестов на коронавирус.

По состоянию на 1 июня в лабораториях НИЦИЗ были проведены 212 тестов на коронавирус.