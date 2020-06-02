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  2 июня 2020
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В Монголии третий день подряд не выявили новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии третий день подряд не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в отделе надзора и исследований НИЦИЗ.

По состоянию на 1 июня в лабораториях НИЦИЗ были проведены 212 тестов на коронавирус.

«У пассажиров рейса Стамбул — Улан-Батор не было зафиксировано коронавируса. Мы также проверяем пассажиров каждые 7-14 дней после прибытия в соответствии с международными рекомендациями. 10 водителей грузовиков, прибывших в порт Алтанбулаг, прошли тестирование и дали отрицательные результаты», - сказала А. Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии
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