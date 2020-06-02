Стали известны результаты вскрытия тела Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией

CentralAsia (CA) - Афроамериканец Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин, пишет ТАСС со ссылкой на отчет о вскрытии судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит. Причиной смерти назван «кардиопульмонарный шок, усугубленный способами усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею».

Судмедэксперты также обнаружили у Флойда артериосклеротическую болезнь и гипертензивную болезнь сердца, а также следы интоксикации фентанилом и недавнего использования метамфетамина. Они уточнили, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий.

Независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения.

На прошлой неделе в США вспыхнула волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.



В сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.