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  2 июня 2020
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В Туркменистане отметили День ковра и готовятся к празднику велосипеда

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил праздничные обращения к населению Туркменистана по случаю Дня туркменского ковра, Международного дня защиты детей и приближающегося Дня велосипеда.

31 мая страна отметила день ковра, выставкой-ярмаркой, посвящённой развитию ковровой, текстильной и торговой отраслей Туркменистана.

День туркменского ковра отмечается в стране с 1992 года в качестве государственного праздника.

Как сообщает государственная пресса на заседании правительства 29 мая президент поздравил население с приближающимся Всемирным днём велосипеда пожелал соотечественникам здоровья, счастья, семейного благополучия и больших успехов в работе.

На фоне глобальной пандемии COVID-19, несмотря на рекомендации ВОЗ о необходимости соблюдения социального дистанцирования, 7 апреля Туркменистан отметил Всемирный день здоровья велосипедным маршем, охватившем всю территорию страны с участием 7 тысяч человек.

По официальным данным случаев коронавируса на территории Туркменистана не зарегистрировано.

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