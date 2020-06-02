В Туркменистане отметили День ковра и готовятся к празднику велосипеда

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил праздничные обращения к населению Туркменистана по случаю Дня туркменского ковра, Международного дня защиты детей и приближающегося Дня велосипеда.

31 мая страна отметила день ковра, выставкой-ярмаркой, посвящённой развитию ковровой, текстильной и торговой отраслей Туркменистана.

День туркменского ковра отмечается в стране с 1992 года в качестве государственного праздника.

Как сообщает государственная пресса на заседании правительства 29 мая президент поздравил население с приближающимся Всемирным днём велосипеда пожелал соотечественникам здоровья, счастья, семейного благополучия и больших успехов в работе.

На фоне глобальной пандемии COVID-19, несмотря на рекомендации ВОЗ о необходимости соблюдения социального дистанцирования, 7 апреля Туркменистан отметил Всемирный день здоровья велосипедным маршем, охватившем всю территорию страны с участием 7 тысяч человек.

По официальным данным случаев коронавируса на территории Туркменистана не зарегистрировано.