В Испании впервые за долгое время не зафиксированы случаи смерти от коронавируса за сутки

Реакция врачей на ежедневные общенациональные аплодисменты работникам здравоохранения в больнице Дос-де-Майо, Барселона, Испания

CentralAsia (CA) - В Испании впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

По последним данным, число жертв коронавируса в стране составляет 27 127 человек. За последние сутки был выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество зараженных достигло 239,65 тыс. человек.

Как пишет Euronews, в понедельник в Испании вступил в силу предпоследний этап ослабления ограничений. Эти меры касаются почти 70% жителей страны. На данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность, в частности, торговым центрам, театрам и спортзалам.

Жителям все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, но для прогулок и занятий спортом на улице больше нет ограничений по времени. В встречах с близкими могут принимать участие до 15 человек максимум. Кафе и рестораны отныне обслуживать клиентов и внутри заведений, а не только на террасах, но пока может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.

Испания — одно из наиболее пострадавших из-за коронавируса государств в мире. В связи с закрытием границ в апреле страну не посетили семь миллионов туристов, финансовые потери составили семь миллиардов евро.