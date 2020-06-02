В Монголии пройдет национальный книжный фестиваль

CentralAsia (MNG) - Национальный книжный фестиваль в Монголии, который не был определен, будет ли он проведен из-за пандемии, запланировано провести 5-7 июня в центре МИШЭЭЛ ЭКСПО впервые в виртуальных и традиционных формах.

Монголы празднуют фестиваль в целях обеспечения исполнения указа президента Монголии «Празднование книжного фестиваля», пропаганды издания книг и поддержки публичного чтения. А фестиваль дает читателям возможность встретиться с писателями и авторами и купить книги по сниженной цене.





С момента своего существования Улан-Баторская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. Отметим, что 14 стран, включая США, Великобританию, Австралию, Францию, Германию, Казахстан, Филиппины, Турцию, Индию, Россию, Китай, Республику Корею, Японию и Нигерию были представлены на Международном фестивале языка и культуры, организуемом в рамках данной книжной выставки-ярмарки.





Ежегодно в книжной ярмарке принимают участие библиотеки города Улан-Батор, издательства, писатели и писатели, художники, представители университетов и общественных организаций.





Монгольская книжная культура возникла в XIII веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности. В том же веке возникло книгопечатание. Культура монгольской книги получила новый толчок к развитию с распространением в XVI веке буддизма и бурной переводческой деятельности. Характерной особенностью традиционной книжной культуры монгольских народов было сосуществование ксилографического книгопечатания и рукописной передачи текстов, эта двойственность просуществовала до первой четверти XX века. При этом рукописи до самого позднего периода направляли и определяли формат и особенности печатных книг.





В большинстве монгольских языков в значении «книга» используется слово монгольское «ном», восходящее к греческому корню, обозначающему «закон». В калмыцком диалекте в аналогичном значении используется древнее общемонгольское слово монг «дэвтэр» — «тетрадь». Существуют и другие слова с теми же значениями, но их употребление ограничено узкими группами конкретных книг, в зависимости от их формы и содержания.





Самой характерной и распространенной формой монгольских книг является книга «пальмовые листья», восходящая к древнеиндийскому прототипу. Эта форма была воспринята через тибетцев и уйгуров. Первоначально такая книга называлась boti, от хиндустанского «ботхи», но в современном монгольском языке слово «боть» стало обозначать тома европейских книг. Книга «пальмовые листья» состоит из отдельных бумажных листов в форме удлинённого параллелограмма, длинная сторона которого в три-пять раз больше короткой. Строки чаще всего шли параллельно короткой стороне, реже — длинной. Монгольские «пальмовые листья», в отличие от индийского прототипа, не прошнуровывались, но в изданиях, напечатанных в Китае, типографии для сбережения экземпляров пропускали через проколотые отверстия на верхнем поле листа нить, которую потом удалял владелец книги.





Другая разновидность монгольских книг — «гармошка». Такая книга состоит из цельного листа бумаги, сложенного гармошкой в формате пальмовых листьев. Третья форма монгольской книги — тетрадь, сшитая из листов в горизонтальном или вертикальном формате. Листья у них китайского типа — двойные. Первая датированная монгольская печатная книга (1312 года) была после печати сшита по короткой стороне, вдоль которой шли строки. В Северной Монголии и Бурятии с XVIII века встречались тетради европейского типа, то есть сложенные пополам листы, сшитые посередине по линии фальцовки.

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