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  2 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 3718

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 2 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3718 (+16).

Как сообщает Минздрав, 12 новых случаев было выявлено среди находящихся в Карантинном центре (все они въехали в страну через Казахстан), 2 среди населения Яшнабадского района Ташкента и оставшиеся 2 - водители международных грузовиков, въехавшие в Наманганский и Ташкентский регионы из-за рубежа.

В настоящее время в стране вылечено 2859 человек, инфицированных коронавирусом, 844 пациента проходят лечение, 9 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 2 - в критическом.

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