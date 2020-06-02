В Узбекистане за ночь выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 3718

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 2 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3718 (+16).

Как сообщает Минздрав, 12 новых случаев было выявлено среди находящихся в Карантинном центре (все они въехали в страну через Казахстан), 2 среди населения Яшнабадского района Ташкента и оставшиеся 2 - водители международных грузовиков, въехавшие в Наманганский и Ташкентский регионы из-за рубежа.

В настоящее время в стране вылечено 2859 человек, инфицированных коронавирусом, 844 пациента проходят лечение, 9 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 2 - в критическом.