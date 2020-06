COVID-19 только ускоряет процесс цифровой трансформации Монголии

CentralAsia (MNG) - Торговая палата США в Монголии призывает к смелой цифровой трансформации Монголии во время пандемии коронавируса.

Американская торговая палата в Монголии (AmCham Mongolia) организовала свой майский вебинар в рамках инициативы серии вебинаров и обсудила вопросы цифровой трансформации во время пандемии: где находится Монголия? Участниками дискуссии были Джордж Чен, глава общественной политики Facebook Inc, Ганхуяг Хутагт, генеральный директор и основатель финансовой группы Ard, Баярсайхан Володя, главный операционный директор And Global Pte Ltd, основатель и генеральный директор TomYo EdTech, и Уянга Хурэлбаатар, директор отдела цифровых и технологических решений Wagner Asia.



В онлайн-дискуссии приняли участие более 60 человек, в том числе представители компаний-членов AmCham, а также отечественных и международных компаний, которые обсуждали глобальные тенденции цифровой трансформации и то, как ее бизнес формируется в Монголии, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы охватить цифровую трансформацию.



В своем вступительном слове директор Совета директоров AmCham Б. Гэрэлмаа отметила, что цифровое преобразование означает для компаний две вещи: использование инновационных стратегий с использованием облачных платформ, мобильных приложений и социальных сетей для подключения продуктов и услуг к клиентам; и изменение характера бизнеса с использованием цифровых технологий.



Джордж Чен подчеркнул, что Facebook стал не просто социальной платформой, объединяющей людей. Он превратился в платформу, которая связывает глобальных потребителей с продуктами и услугами. Поскольку цифровое преобразование происходит в 2 слоя, первый уровень - это способ вашей работы, который трансформируется таким образом, что использование цифровых технологий для соединения становится нормой. Второй уровень - это то, как вы управляете бизнесом во времена социальных дистанций, начиная от доставки еды до использования электронной коммерции. Facebook поощряет учреждения использовать функции Facebook для проведения онлайн-уроков, разрабатывать руководства по политике для МСП и помогать потребителям справляться с дезинформацией.



В.Баярсайхан отметил, что цифровые технологии — это способ сделать услуги более доступными и простыми в использовании. Что наиболее важно, важно использовать технологии, чтобы сделать здравоохранение и образование более доступными, именно поэтому он разработал TomYo EdTech, который объединяет глобальные курсы в одну платформу, которой монгольская молодежь может воспользоваться без путешествий и по разумной цене.



Х.Уянга подчеркнула, что цифровое преобразование началось с того момента, как мы получили доступ к интернету. Вопрос не в том, готовы ли мы к этой трансформации? Мы уже готовы, и COVID-19 только ускоряет процесс, который уже происходил. Однако для того, чтобы деловые операции стали полностью цифровыми, требуется время; по крайней мере, в Wagner Asia, глобальной горнодобывающей компании, это происходит в несколько этапов от подготовки платформ для обеспечения решения потенциальных проблем логистики и безопасности.



В конце Ч. Ганхуяг, генеральный директор и основатель Ard Financial Group, призвал правительство подготовить инфраструктуру и основы политики, чтобы позволить предприятиям начать процесс цифровой трансформации и использовать этот поток, созданный глобальной пандемией, для осуществления изменений в Монголии, передает AmCham Mongolia.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения