«Если вы сейчас не вернетесь домой, мы ничего не гарантируем»: журналистка рассказала, как проходит комендантский час в США из-за беспорядков

Memphis. Фото: Patrick Lantrip/Daily Memphian, via Associated Press

CentralAsia (CA) - Через громкоговорители полицейских машин раздаются предписания: «Через несколько минут вступит в силу комендантский час. Возвращайтесь домой! Любой человек на улице подвергается риску ареста!». В Чарльстоне, прибрежном городе в Южной Каролине. В историческом районе, недалеко от парка Марион-Сквер прошлым вечером напряженность достигла апогея, и власти со всей решительностью намерены сдерживать любые новые беспорядки. Несколько улиц блокируются полицейскими, группами оперативного реагирования и солдатами Национальной гвардии в полной амуниции. За происходящим следит даже сам шериф, стоящий во главе оцепления полицейских. Над опасной зоной кружит вертолет. В соседнем миниотеле американские туристы беспокойно вопрошают: «Как мы теперь раздобудем еду?» - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

Лос-Анджелес, Даллас, Лас-Вегас, Сиэтл, Атланта, Чикаго, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Чарлстон, Вашингтон...: после произошедшей в понедельник гибели афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного коленом полицейского в Миннеаполисе, негодование, словно лесной пожар, разнеслось по многим американским городам. Солдаты Национальной гвардии были развернуты в 15 штатах. Во время восстания происходят беспорядки, сцены мародерства, поджоги полицейских участков и полицейских машин, а также пацифистские собрания, в которых приняли участие тысячи людей. В том числе и полицейские, преклонившие колени. Так произошло во Флориде, говорится в статье.

«Несмотря на свободу прессы, представителям СМИ угрожают арестом, если они нарушат комендантский час, когда они пытаются информировать о том, что происходит. «Если вы сейчас не вернетесь домой, мы ничего не гарантируем», - сказал нам полицейский, показывая свой значок, когда мы стали размахивать своей пресс-картой. В Миннеаполисе репортер CNN оказался в наручниках, когда вышел в прямой эфир в пятницу утром, позднее его выпустили», - описывает автор репортажа.

Происхождение протестов вызывает вопросы. Были ли хаос и сцены насилия в городе инициированы белыми супрематистами и иностранными агентами, заинтересованными в дестабилизации страны? Это предположили и мэр Миннеаполиса, и губернатор Миннесоты, оба демократы, сея тревогу в и без того накаленной ситуации, пишет журналистка.

«Выступать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ. Чего нельзя сказать о поджогах в городах и ненужном разрушении», - выразился политик Джо Байден.

В Атланте мэр Кейша Лэнс Боттомс произнесла сильные слова, призывая к спокойствию. В ее городе родился Мартин Лютер Кинг. «Когда Кинга убили, мы же не творили подобное в нашем городе», - сказала она перед СМИ, ее поддержал рэпер, актер и активист Киллер Майк.

Материал перевела ИноПресса.