[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан за неделю вывез более 2,1 тыс. граждан из-за рубежа

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в общей сложности вывез 2118 своих граждан из Российской Федерации и Турции 8 рейсами в период с 25 по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта республики.

Сообщается, что в целях возвращения граждан Узбекистана на родину на этой неделе авиакомпания «Uzbekistan airways» выполнит в общей сложности 9 рейсов в Турцию, Российскую Федерацию, ОАЭ и Египет в соответствии с утвержденным графиком чартерных рейсов.

Расписание чартерных рейсов на 1-7 июня:

1 июня Ташкент - Стамбул - Ташкент
2 июня Ташкент - Москва - Ташкент
3 июня Ташкент - Шарджа - Ташкент
3 июня Ташкент - Москва - Ташкент
4 июня Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент
5 июня Ташкент - Москва - Ташкент
6 июня Каир - Ташкент - Каир
6 июня Ташкент - Новосибирск - Ташкент
7 июня Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент

Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.

print
  • COVID-19 только ускоряет процесс цифровой трансформации Монголии
  • Мирзиёев и Жээнбеков обсудили конфликт на узбекско-кыргызской границе
  • Huawei будет платить налоги Узбекистану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com