Узбекистан за неделю вывез более 2,1 тыс. граждан из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в общей сложности вывез 2118 своих граждан из Российской Федерации и Турции 8 рейсами в период с 25 по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта республики.

Сообщается, что в целях возвращения граждан Узбекистана на родину на этой неделе авиакомпания «Uzbekistan airways» выполнит в общей сложности 9 рейсов в Турцию, Российскую Федерацию, ОАЭ и Египет в соответствии с утвержденным графиком чартерных рейсов.

Расписание чартерных рейсов на 1-7 июня:

1 июня Ташкент - Стамбул - Ташкент

2 июня Ташкент - Москва - Ташкент

3 июня Ташкент - Шарджа - Ташкент

3 июня Ташкент - Москва - Ташкент

4 июня Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент

5 июня Ташкент - Москва - Ташкент

6 июня Каир - Ташкент - Каир

6 июня Ташкент - Новосибирск - Ташкент

7 июня Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент

Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.