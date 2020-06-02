[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Чикаго в ходе беспорядков погибли два человека

CentralAsia (CA) -  В городах США продолжаются акции протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в прошлый понедельник при задержании полицией.

Местный телеканал WGNTV сообщает, что в Чикаго вчера в ходе беспорядков погибли два человека, ранены еще двое и арестованы более 60 участников акции.

О личности погибших пока нет информации. Комендантский час в регионе действует с 10 вечера до 6:00.

На прошлой неделе в сети появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

Недавно судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Флойда. В отчете говорится, что Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании в городе Миннеаполисе приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит.

print
  • Трампа с семьей спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома, - СМИ
  • Уроженка Монголии раздает еду и маски соотечественникам, застрявшим в Великобритании
  • Проявление «параллельных» миров в Монголии (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com