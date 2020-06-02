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  2 июня 2020
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Во время беспорядков в Нью-Йорке внедорожник наехал на офицеров полиции. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Вчера во время беспорядков в городе Баффало в штате Нью-Йорк внедорожник наехал на группу полицейских, в результате чего пострадали два офицера, передает The New York Post.

На видео, снятом очевидцем происшествия, попал момент, где внедорожник скрывается с места и проезжает через группу полицейских, один из офицеров попал под колеса, пишет газета.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр округа Эри, состояние оценивается как стабильное.

По данным главы округа Эри Марка Полонкарца, водитель и пассажиры данного транспортного средства задержаны.

В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией.

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