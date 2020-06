Во время беспорядков в Нью-Йорке внедорожник наехал на офицеров полиции. Видео

CentralAsia (CA) - Вчера во время беспорядков в городе Баффало в штате Нью-Йорк внедорожник наехал на группу полицейских, в результате чего пострадали два офицера, передает The New York Post.

На видео, снятом очевидцем происшествия, попал момент, где внедорожник скрывается с места и проезжает через группу полицейских, один из офицеров попал под колеса, пишет газета.



Сообщается, что пострадавшие были доставлены в медицинский центр округа Эри, состояние оценивается как стабильное.



По данным главы округа Эри Марка Полонкарца, водитель и пассажиры данного транспортного средства задержаны.

В США вспыхнула волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией.

BREAKING: A trooper and an officer were hit by a car that blew through a line of officers at the protest on Bailey Avenue according to PBA President John Evans. They were taken to ECMC. Stay with @SPECNewsBuffalo for updates. #Buffalo pic.twitter.com/odQygo09lH — Stephen Marth (@StephenMarth) June 2, 2020