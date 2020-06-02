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  2 июня 2020
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В Улан-Баторе будет внедрен бренд «City Taxi»

CentralAsia (MNG) -  АО «Ulaanbaatar Development Corporation» и ООО «UBCab» подписали Меморандум о создании самостоятельно занятых таксистов в организованной системе.

Компании будут внедрять бренд «City Taxi» в рамках государственно-частного партнерства и ввести в эксплуатацию в течение этого года 1000 стандартных городских такси с указателями и таксометрами в сотрудничестве с самостоятельно занятыми таксистами с левосторонним управлением.

Сегодня в столице такси обслуживают 512 официальных лиц и тысячи самозанятых водителей. UBCab - это быстрое, надежное и круглосуточное приложение для вызова такси.

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