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  2 июня 2020
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Huawei будет платить налоги Узбекистану
Продолжение: Apple за I квартал заплатила Узбекистану $59,2 тыс. в виде налоговПредыстория: Google заплатила Узбекистану 85 000 евро за первый квартал

CentralAsia (UZ) -  Корпорация Huawei – ведущий поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий - встала на налоговый учет в Узбекистане. Об этом сообщает Государственный налоговый комитет Узбекистана.

По данным ГНК, зарегистрированная в Китае Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited встала на учет 1 июня.

Ранее сообщалось, что на налоговый учет в Узбекистане встали такие компании как, Yandex, Google, Facebook, Netflix, Samsung, Apple, Booking.com и другие.

С начала 2020 года иностранные юридические лица, осуществляющие реализацию услуг и товаров в электронной форме, местом реализации которых является Узбекистан, признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.

Налоговый комитет создал НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.

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