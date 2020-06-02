Huawei будет платить налоги Узбекистану

- Узбекистан, общество
- 12:58, 02 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Корпорация Huawei – ведущий поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий - встала на налоговый учет в Узбекистане. Об этом сообщает Государственный налоговый комитет Узбекистана.
По данным ГНК, зарегистрированная в Китае Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited встала на учет 1 июня.
Ранее сообщалось, что на налоговый учет в Узбекистане встали такие компании как, Yandex, Google, Facebook, Netflix, Samsung, Apple, Booking.com и другие.
С начала 2020 года иностранные юридические лица, осуществляющие реализацию услуг и товаров в электронной форме, местом реализации которых является Узбекистан, признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.
Налоговый комитет создал НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.