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  2 июня 2020
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Президент Таджикистана подтвердил свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня в Москве. Об этом 2 июня сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на управление информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

Свое участие в параде подтвердили также президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Молдовы — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных на 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади.

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