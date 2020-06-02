Погранслужба Кыргызстана сообщила о новом конфликте на границе с Таджикистаном

CentralAsia (TJ) - Погранслужба Кыргызстана 2 июня сообщила о новом конфликте с применением огнестрельного оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В распространенном сообщении кыргызских пограничников отмечается, что в местности Эки-Таш Баткенского района КР в ночь на 2 июня, примерно в 01:20, неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина Кыргызстана Б.Б., 1982 года рождения, следовавшего по автодороге Ош-Исфана.

«Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего ружья по машине кыргызстанца, который ехал по дороге Ош — Исфана. Мужчину ранило, он госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники милиции. Они проводят следственные мероприятия. Обстановка на этом участке границы на данный момент характеризуется как стабильная», — отметили в ГПС.

«Водитель получил огнестрельные ранения легкой степени и был доставлен в больницу села Самаркандек. Ночью состоялась встреча представителей правоохранительных органов двух сторон. Сейчас на месте работают сотрудники милиции, производящие осмотр местности, автомашины и другие следственные мероприятия», - сообщает погранслужба КР.

Таджикская сторона пока не прокомментировала случившееся.

За последний месяц это уже четвертый конфликт на границе с применением оружия.

Пограничные службы двух соседних стран обвиняют друг друга в провокации конфликта и стрельбе по другую сторону границы.

Таджикистан и Кыргызстан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной.

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