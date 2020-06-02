В Монголии из-за пандемии COVID-19 около 50 тысяч человек потеряли работу

CentralAsia (MNG) - Из-за пандемии COVID-19 около 50 тысяч человек потеряли работу по всей Монголии. По оценкам Национальной торгово-промышленной палаты, в случае продолжения строгой изоляции еще 260 тысяч человек могут потерять работу.

Поэтому с учетом текущей ситуации поставщики ООО «Оюу-Толгой», которые являются национальными организациями, зарегистрированными в сомоне Ханбогд, в том числе ООО «Жавхлант Говь Инвестмент» и ООО «Өлзийт Мөнх Овоо», объединились под своей корпоративной социальной ответственностью для создания Фонда «Gobi Era Foundation». Цель фонда - поддерживать средства к существованию сельских жителей в это трудное время, стимулировать развитие молодежи и создавать более благоприятные условия жизни в сомоне Ханбогд.





Как гласит монгольская поговорка: «Тэнхлүүн явахад тэмээгээр тусалсанаас тэвдэж явахад тэвнээр тусла» - примерный перевод: «Лучше помогать иглой во время нужды, чем давать верблюда во время процветания».









С момента своего создания в апреле 2020 года Фонд «Gobi Era Foundation» инициировал кампании «Зеленый Ханбогд» и «Здоровый Ханбогд». Они планируют реализовать в 2020 году следующие четыре основных направления:





1. В рамках кампании «Зеленый Ханбогд» фонд призывает всех граждан и организации, действующие в сомоне Ханбогд, сажать деревья в своих дворах, чтобы создать для них лучшую и более здоровую среду обитания. Благодаря поддержке компании «Оюу-Толгой» фонд «Gobi Era Foundation» передал в общей сложности 500 посадочных материалов 100 семьям. 10 семей будут вознаграждены в сентябре, в зависимости от того, насколько хорошо они сажают и поддерживают деревья.





2. Кампания «Здоровый Ханбогд» направлена ​​на устранение наиболее неизбежных рисков для здоровья, с которыми сталкиваются граждане. Для открытия кампании фонд «Gobi Era Foundation» провел «Кампанию по витаминизации» в сотрудничестве с Chin Van Impex LLC, посредством которой 1000 комплектов витаминов, включающих витаминные комплексы A, B и C, были переданы сомону Ханбогд. Другой важной частью кампании является программа обмена «Mobile Doctor» и «Doctors». Врачи будут помогать и лечить пациентов по требованию через домашний сервис. Фонд планирует осуществить программу обмена врачами между 1-й центральной больницей Улан-Батора и местной больницей, чтобы обменяться опытом и знаниями.





3. В рамках кампании «Ханбогд с мечтами» фонд планирует создать современную лабораторию английского языка в школе в сомоне. Основатели фонда полагают, что это будет ступенькой к тому, чтобы дети сельского сомона стали всемирно признанными гражданами.





4. В рамках кампании «Чистый Ханбогд» фонд призывает всех граждан начать классифицировать отходы и прекратить мусорить на улицах. Фонд надеется создать экологически чистую и незагрязненную среду, основанную на участии жителей.





Фонд призывает все частные организации, сельские и городские, объединиться в рамках инициативы, чтобы помочь общественности в то время, когда помощь наиболее необходима.

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