В России за сутки от коронавируса умерли 182 человека

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 182 пациента, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

Три региона России, где зарегистрировано большое количество жертв вируса.

- Москва – 71;

- Московская область – 22;

- Республика Дагестан – 11.

Общее количество летальных случаев от вируса в стране достигло 5037 человек. Всего за время пандемии коронавирусом заразился 423 741 человек, из них за последние сутки — 8863, выздоровели 186 985 пациентов.

