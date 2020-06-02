В России за сутки от коронавируса умерли 182 человека
- Азия и мир, общество
- 13:54, 02 июня 2020
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 182 пациента, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.
Три региона России, где зарегистрировано большое количество жертв вируса.
- Москва – 71;
- Московская область – 22;
- Республика Дагестан – 11.
Общее количество летальных случаев от вируса в стране достигло 5037 человек. Всего за время пандемии коронавирусом заразился 423 741 человек, из них за последние сутки — 8863, выздоровели 186 985 пациентов.