Министры обороны Монголии и Японии провели онлайн-встречу

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Монголии Н.Энхболд 1 июня провел онлайн-встречу с министром обороны Японии Коно Таро.
В начале встречи министр Коно Таро высоко оценил меры, принятые правительством Монголии для предотвращения глобальной пандемии COVID-19.
Он также отметил, что отношения сектора обороны между Монголией и Японией развиваются в широком спектре областей, включая региональные консультации по вопросам безопасности, взаимные визиты, консультации, обучение военнослужащих и совместную подготовку. Стороны договорились продолжить и успешно проводить совместные учения и учения в области военной техники и военной медицины в рамках существующей программы наращивания потенциала.
В ходе встречи было решено, что запланированное посещение и внешние мероприятия, которые были временно отложены из-за распространения коронавируса, возобновятся, как только улучшится эпидемическая ситуация.
В завершение встречи министр обороны Монголии Н. Энхболд выразил уверенность в том, что оборонные отношения между двумя странами будут и впредь развиваться на основе общих интересов двух стран, дружеских отношений и доверия между двумя народами. Стороны подчеркнули важность участия и поддержки и выразили уверенность в том, что все мы можем объединиться и преодолеть это трудное время вместе.
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