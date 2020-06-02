Министры обороны Монголии и Японии провели онлайн-встречу

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Монголии Н.Энхболд 1 июня провел онлайн-встречу с министром обороны Японии Коно Таро.

Он также отметил, что отношения сектора обороны между Монголией и Японией развиваются в широком спектре областей, включая региональные консультации по вопросам безопасности, взаимные визиты, консультации, обучение военнослужащих и совместную подготовку. Стороны договорились продолжить и успешно проводить совместные учения и учения в области военной техники и военной медицины в рамках существующей программы наращивания потенциала.

Он также отметил, что отношения сектора обороны между Монголией и Японией развиваются в широком спектре областей, включая региональные консультации по вопросам безопасности, взаимные визиты, консультации, обучение военнослужащих и совместную подготовку. Стороны договорились продолжить и успешно проводить совместные учения и учения в области военной техники и военной медицины в рамках существующей программы наращивания потенциала.

В ходе встречи было решено, что запланированное посещение и внешние мероприятия, которые были временно отложены из-за распространения коронавируса, возобновятся, как только улучшится эпидемическая ситуация.

В ходе встречи было решено, что запланированное посещение и внешние мероприятия, которые были временно отложены из-за распространения коронавируса, возобновятся, как только улучшится эпидемическая ситуация.