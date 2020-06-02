Дональд Трамп заявил, что использует армию для подавления массовых беспорядков в США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что может использовать армию для подавления массовых беспорядков, охвативших в минувшие выходные десятки городов, пишет ВВС.

Согласно закону Posse Comitatus Act, вооруженные силы не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса. Но Трамп, по его словам, намерен использовать закон Insurrection Act, принятый в 1807 году и с тех пор никогда не применявшийся в Соединенных Штатах.

Он заявил, что мобилизирует все ресурсы, и гражданские, и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.

Он пообещал отправить тысячи тяжеловооруженных военных и полицейских для того, чтобы остановить разгром собственности.

Беспорядки и сопровождающие их акты насилия президент назвал внутренним террором.

За несколько минут до начала выступления Трампа полиция и военные использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать мирную демонстрацию у Белого дома. Накануне в десятках городов США были разграблены магазины, подожжены более 12 церквей.

В Нью-Йорке были разграблены несколько десятков магазинов в районе Сохо в нижнем Манхэттене.

В ответ городские власти ввели комендантский час, но в ночь на вторник погромы магазинов продолжились.

Полиция в середине дня очистила площадь перед Белым домом. Как выяснилось, это было сделано для того, чтобы Трамп мог выступить на фоне епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной напротив резиденции президента США. Накануне протестующие подожгли ее.

Волны протеста в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейского. С тех пор в городах США продолжаются демонстративные акции, которые сопровождаются столкновением с полицейскими и мародерством.