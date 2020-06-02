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  2 июня 2020
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В Монголии насчитывается 21,1 миллиона молодянки скота

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 29 мая Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщило, что 77,2% или 21,9 млн скот дали по всей стране 29,2 млн молодянки.

В частности, 52,1% от общего поголовья крупного рогатого скота, 78,8% всех мелкого рогатого скота дали потомство.

Коэффициент рождаемости скота составляет 97,3% в аймаке Баян-Өлгий, 93% в аймаке Ховда и 44,4% в аймаке Өмнөговь.

Таким образом, по всей стране было получено 21,9 млн потомков, выращено 21,1 млн, а выживаемость потомства скота составила 97%, из них:

- 67,4 тысячи верблюжат;

- 514,6 тысячи жеребят;

- 986,7 тысячи телят;

- 10,8 миллиона ягнят;

- 8,6 миллиона козлят.

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