Могут ли беспорядки в США вызвать вторую волну коронавируса?

Фото: Chang W. Lee/The New York Times

CentralAsia (CA) - В США медики, эксперты и чиновники обеспокоены тем, что продолжающиеся беспорядки в стране, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда могут вызвать вторую волну коронавирусной инфекции, передает New York Times.

Многие политики заявляют, что поддерживают право протестующих выражать свое мнение, но призывают их носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным, в США от коронавируса скончались 105,1 тыс. человек, а вирусом заражены более 1,8 млн человек.

Некоторые эксперты говорят, что тот факт, что протесты проходят на открытом воздухе, уменьшает риск заражения. Другие отмечают, что демонстранты часто стоят очень близко друг к другу.

Более того, полиция разгоняет демонстрации протеста, применяя слезоточивый газ и перцовые баллончики, что вызывает кашель и выделение жидкостей из носа и глаз, а это, в свою очередь, способствует распространению вируса.

Волны протеста в США вспыхнули на прошлой неделе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полицейского. С тех пор в городах США продолжаются демонстративные акции, которые сопровождаются столкновением с полицейскими и мародерством.