«Индекс плова» в мае: Самый дорогой - в Ташкенте, а самый дешевый - в Намангане

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана опубликовал данные по «Индексу плова» за май.

Самый дешевый плов в Узбекистане можно приготовить в Намангане, это обойдётся в 11 571 сум ($1,14) за порцию и 80 997 сум ($8) за килограмм. Сурхандарьинская область занимает второе место по стоимости плова - 11 800 сумов ($11,16) за порцию и 82 600 сумов ($8,12) за килограмм.

На третьем месте находятся Каракалпакстан и Навоийская области. В этих двух регионах стоимость плова составляет 13 тысяч сумов ($1,28) за порцию и 91 тысячу ($9) за килограмм.

Самый дорогой плов в Ташкенте. Здесь можно приготовить порцию за 17 750 сумов ($1,75) и килограмм за 124 250 сумов ($12,26).

В Хорезмской, Андижанской, Ташкентской и Сырдарьинской областях порция плова обходится в 14 000–14 800 сумов ($1,38-1,46), а килограмм - от 98 000 до 103 000 сумов ($9,6-10).

В Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Джизакской и Бухарской областях порция плова обойдётся от 15 166 сумов до 16 667 сумов ($1,5-1,64), а килограмм от 106 162 сумов до 116 669 сумов ($10,5-11,5).

В процессе формирования данных учитывалась только средняя цена плова в отдельных заведениях общественного питания (Центры плова), а цены в ресторанах и кафе не учитывались.

Впервые о введении «Индекса плова» Госкомстат Узбекистана объявил в январе текущего года. В большинстве европейских государств «индекс Биг Мака» и «индекс Оливье» в России основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для Узбекистана будет формирование данных «индекса плова», – говорилось сообщении статистического ведомства.

В ведомстве решили брать за основу блюдо, приготовленное из 700 г говядины, 1 кг риса, 1 кг моркови, 100 г гороха, 300 г лука, 50 г изюма, 300 г растительного масла, с добавлением 5-10 г соли и 10 г специй.