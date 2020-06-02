В Казахстане еще 170 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 170 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.
В стране всего от коронавирусной инфекции выздоровели 5757 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1613;
- Нур-Султан – 1144;
- Атырауская область – 416;
- Шымкент – 358;
- Западно-Казахстанская область – 316;
- Карагандинская область – 256;
- Кызылординская область – 255;
- Туркестанская область – 227;
- Жамбылская область – 196;
- Алматинская область – 191;
- Актюбинская область – 189;
- Павлодарская область – 153;
- Мангистауская область – 151;
- Акмолинская область – 108;
- Костанайская область – 87;
- Восточно-Казахстанская область – 54;
- Северо-Казахстанская область – 43.