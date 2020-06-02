В Казахстане еще 170 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 170 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

В стране всего от коронавирусной инфекции выздоровели 5757 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1613;

- Нур-Султан – 1144;

- Атырауская область – 416;

- Шымкент – 358;

- Западно-Казахстанская область – 316;

- Карагандинская область – 256;

- Кызылординская область – 255;

- Туркестанская область – 227;

- Жамбылская область – 196;

- Алматинская область – 191;

- Актюбинская область – 189;

- Павлодарская область – 153;

- Мангистауская область – 151;

- Акмолинская область – 108;

- Костанайская область – 87;

- Восточно-Казахстанская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 43.

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