В Монголии утверждены правила организации парламентских выборов во время пандемии

CentralAsia (MNG) - Утверждены меры безопасности на парламентских выборах 2020 года в Монголии. Временное постановление по предотвращению распространения COVID-19 во время предстоящих парламентских выборов было одобрено на очередном заседании кабинета министров.

Ранее сообщалось о том, что во время пандемии 58 стран мира решили отложить свои выборы, в то же время есть 25 стран и территорий, решивших не переносить дату голосования, и нередко там предлагаются новые решения для обеспечения санитарной безопасности. Некоторые страны из этого числа рассматривают возможность растянуть голосование на несколько дней, чтобы не допустить одновременного посещения избирательных участков слишком большим количеством людей.



В регламенте монгольского правительства изложены подробные меры безопасности и обязанности, налагаемые на политические партии и кандидатов в течение периода избирательной кампании, которая начинается сегодня, 2 июня, и общенационального дня голосования, назначенного на 24 июня, а также действий, которые необходимо предпринять для выявления случаев COVID-19 и так далее.



В частности, будут приняты следующие меры безопасности для обеспечения безопасности избирателей и предотвращения распространения коронавируса:

Все встречи и мероприятия кандидатов и избирателей во время избирательных кампаний должны проводиться онлайн. Если онлайн-встречи невозможны, конференц-залы и залы для проведения встреч и мероприятий должны быть продезинфицированы заранее, и участники должны всегда находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга,

Встречи не должны занимать более 2 часов, и все участники должны носить маски,

Защитные маски не должны содержать рекламных сообщений,

Помещения и залы, в которых проводятся собрания, должны проветриваться каждые 30 минут в течение не менее 10 минут, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, Избиратели должны соблюдать расстояние 1,5 метра друг от друга при голосовании,

Количество людей на избирательных участках или собраниях должно быть ограничено, чтобы избежать собраний в больших группах.

Избиратели будут проверены на температуру и опрысканы дезинфицирующим средством для рук при входе на избирательный участок, и им будет предоставлена маска для лица, если у них ее нет.

Во время распространения рекламных материалов среди избирателей, материалы должны быть оставлены за пределами домов избирателей, избегая физических контактов,

Люди в возрасте до 18 лет не должны участвовать во всех мероприятиях избирательной кампании и не должны сопровождать избирателей на избирательные участки в день выборов.



Те, кто нарушит данные правила, будут подвергнуты судебному преследованию в соответствии с законом о нарушении и другими соответствующими законами.

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