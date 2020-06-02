В Ухане завершился массовый скрининг населения на наличие коронавируса

CentralAsia (CA) - В китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, завершился массовый скрининг населения на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщил профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь, с 14 мая по 1 июня в стране провели 899 828 тестов и выявили 300 бессимптомных носителей вируса.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1174 человека, которые контактировали с бессимптомными носителями вируса.

Китай 31 декабря 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.