Рынок в Кашкадарье признали «очагом для вирусов»

CentralAsia (UZ) - Рынок в Кашкадарьинской области в Узбекистане закрыли на карантин.

Как сообщает Телеграм-канал Коронавирус Инфо, что «это готовый очаг для вирусов». Отмечается, что рынок «Карвон» в Гузарском районе закрыт на карантин из-за несоблюдений карантинных правил.

Хоким области Зойир Мирзаев, дав указания, сообщил: «Этот рынок — готовый очаг заражения вирусом же! У рынка 9 входов, почему не соблюдается санитария? Отсутствуют профилактические меры».

О том были ли зарегистрированы случаи коронавируса на рынке не сообщается.