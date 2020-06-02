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  2 июня 2020
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Рынок в Кашкадарье признали «очагом для вирусов»

CentralAsia (UZ) -  Рынок в Кашкадарьинской области в Узбекистане закрыли на карантин.

Как сообщает Телеграм-канал Коронавирус Инфо, что «это готовый очаг для вирусов». Отмечается, что рынок «Карвон» в Гузарском районе закрыт на карантин из-за несоблюдений карантинных правил.

Хоким области Зойир Мирзаев, дав указания, сообщил: «Этот рынок — готовый очаг заражения вирусом же! У рынка 9 входов, почему не соблюдается санитария? Отсутствуют профилактические меры».

О том были ли зарегистрированы случаи коронавируса на рынке не сообщается.

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