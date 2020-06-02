Рынок в Кашкадарье признали «очагом для вирусов»

- Узбекистан, общество
- 16:29, 02 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Рынок в Кашкадарьинской области в Узбекистане закрыли на карантин.
Как сообщает Телеграм-канал Коронавирус Инфо, что «это готовый очаг для вирусов». Отмечается, что рынок «Карвон» в Гузарском районе закрыт на карантин из-за несоблюдений карантинных правил.
Хоким области Зойир Мирзаев, дав указания, сообщил: «Этот рынок — готовый очаг заражения вирусом же! У рынка 9 входов, почему не соблюдается санитария? Отсутствуют профилактические меры».
О том были ли зарегистрированы случаи коронавируса на рынке не сообщается.