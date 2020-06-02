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  2 июня 2020
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В Алматы парки и скверы откроются с 3 июня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы с завтрашнего дня будет возобновлена работа парков и скверов. Соответствующее постановление 2 июня подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

В постановлении говорится, что работа будет возобновлена при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В Алматы карантин из-за пандемии коронавируса был введен 19 марта, когда в стране официально было подтверждено 32 случая заражения вирусом. Ограничительные меры состояли из 12 пунктов.

На сегодняшний день в Казахстане коронавирус выявлен у 11 571 человека, из них за последние сутки 263 человека, скончался 41 пациент.

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