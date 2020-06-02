Таджикистан и Южная Корея обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (TJ) - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Республики Корея Канг Кюнг Хва.



В ходе беседы министры обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-корейских отношений в различных сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

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