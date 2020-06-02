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  2 июня 2020
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Таджикистан и Южная Корея обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Республики Корея Канг Кюнг Хва.

В ходе беседы министры обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних таджикско-корейских отношений в различных сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

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