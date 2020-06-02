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  2 июня 2020
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Стали известны детали парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня
Парад победы
Парад победы

CentralAsia (CA) -  Парад Победы на Красной площади в Москве продлится до 1,5 часов, будут использованы некоторые элементы парада 1945 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома Сухопутных войск генерал-полковник Олега Салюкова.

«Начало парада Победы в 10:00 24 июня. Общая продолжительность парада составит до полутора часов», - сказал Салюков.

По его словам, будут использованы «некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года, как например, в начале парада будет исполнен «Юбилейный встречный марш», в вечернее время планируется аналогичный салют».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с пандемией коронавируса парад, посвященный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, марш «Бессмертного полка» — 26 июля.

Свое участие в Параде подтвердили главы таких стран, как: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Молдова, Сербия и другие.

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