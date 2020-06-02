В Петербурге мигрантов из Узбекистана подозревают в избиении бизнесмена и похищении его жены

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 1 июня, в полицию Петербурга обратился предприниматель и сообщил об избиении, а также похищении его гражданской жены. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, вечером у станции метро «Автово» к нему в «Ладу» сели два гражданина Узбекистана. Сначала они доехали с ними до поселка Тярлево. Там мужчину вытащили из машины и избили. Далее они сели в авто и продолжили движение вместе с супругой потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли машину с женой. Женщина рассказала, что грабители угрожали ей ножом и отобрали три тысячи рублей. После содеянного они скрылись с места происшествия.