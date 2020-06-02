Сельское хозяйство способно стабилизировать экономики стран Центральной Азии в период пандемии - ВБ

CentralAsia (UZ) - Пандемия COVID-19 не привела к существенной дестабилизации мировых рынков продуктов питания. Однако ее последствия создают определенную угрозу для продовольственной безопасности, сельского хозяйства и экспорта сельхозпродукции в странах Центральной Азии.

Данным выводом поделился ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка Сергий Зоря в ходе онлайн-брифинга для региональных СМИ и экспертного сообщества, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, в отличие от глобального продовольственного кризиса 2008-2009 гг., пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки. Это связано с наличием крупных мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты питания, ввиду того, что небольшое число государств ограничило экспорт продовольствия (16 стран по состоянию на май 2020 г. против 33 в 2008 г.).

В Центральной Азии вышеназванные тренды позволили смягчить негативные последствия для продовольственной безопасности и сельского хозяйства, доля которого в ВВП каждой страны варьируется: в Казахстане - 4,4%, Кыргызстане - 11,6%, Таджикистане - 19,2%, Туркменистане - 20,0% и Узбекистане - 28,8%. В среднесрочной перспективе (до 6 месяцев) ожидается спад внутреннего потребления продуктов питания в результате экономической рецессии, снижения денежных переводов трудовых мигрантов своим семьям и девальвации национальных валют в странах региона. Кроме того, ожидается снижение спроса на плодоовощную продукцию из Центральной Азии в России (ее основной рынок сбыта), где экономический кризис отразился на покупательской способности населения. Также возникнут сложности с погашением кредитов со стороны местных производителей сельхозпродукции, чья деятельность пострадала от введения карантинных ограничений.

В условиях пандемии страны Центральной Азии приняли срочные меры для укрепления продовольственной безопасности и поддержки агропродовольственного сектора. В частности, правительства региона задействовали госрезервы продовольствия и начали наращивать их запасы, установили административный контроль за ценами на продукты, снизили их стоимость за счет экспортных ограничений и снижения тарифов на импортные продтовары. Вместе с тем власти ускорили снятие ограничений на транспортировку сельхозпродукции и передвижение работников отрасли, а также предоставили отсрочку фермерам и агропредприятиям по выплате кредитов и другие льготы, стимулирующие их деятельность.

“В 2020 году сельское хозяйство может стать одним из основных стабилизирующих факторов и драйвером роста для экономик стран Центральной Азии. Более того, оно способно обеспечить больше рабочих мест, чем какая-либо другая отрасль,” – отметил Сергий Зоря.

Эксперт подчеркнул, что после пандемии правительствам необходимо сосредоточиться на восстановлении сельскохозяйственной торговли в Центральной Азии, совершенствовании регионального сотрудничества в вопросах санитарной и фитосанитарной безопасности, управлении госрезервами продовольствия, а также увеличении инвестиций в ветеринарные услуги и цифровизацию агропродовольственного сектора.

За последние два месяца Всемирный банк предоставил Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану экстренное финансирование в размере более 370 млн долларов США для укрепления национальных систем здравоохранения, поддержки экономик и обеспечения социальной защиты уязвимых групп населения.