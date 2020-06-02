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  2 июня 2020
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В Таджикистане за сутки зафиксировали 87 новых случаев коронавируса

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрированы 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июня сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки в стране не зафиксированы случаи смерти от вируса.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 4100 человек из них вылечились 2217 пациентов, скончались 47 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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