В Узбекистане выявили 32 новых случая коронавируса. Всего 3750

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 2 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3750 (+32).

Как сообщил Минздрав, 17 новых случаев были выявлены среди помещённых в Карантинный центр (10 из них - прилетевшие чартерными рейсами из Санкт-Петербурга, 7 - у приехавших из Таджикистана через пограничный пост), 7 в Бухарской области (4 из них были в контакте с пациентами с коронавирусом, 3 у водителей грузовиков), 3 - среди граждан в Ташкенте, 4 в Ташкентской области, 1 водитель большегруза из Сырдарьинской области.

В настоящее время в стране выздоровели 2908 (+49) человек, инфицированных коронавирусом, 827 пациентов проходят лечение.