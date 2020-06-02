[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 32 новых случая коронавируса. Всего 3750

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 2 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3750 (+32).

Как сообщил Минздрав, 17 новых случаев были выявлены среди помещённых в Карантинный центр (10 из них - прилетевшие чартерными рейсами из Санкт-Петербурга, 7 - у приехавших из Таджикистана через пограничный пост), 7 в Бухарской области (4 из них были в контакте с пациентами с коронавирусом, 3 у водителей грузовиков), 3 - среди граждан в Ташкенте, 4 в Ташкентской области, 1 водитель большегруза из Сырдарьинской области.

В настоящее время в стране выздоровели 2908 (+49) человек, инфицированных коронавирусом, 827 пациентов проходят лечение.

Новости по теме:

print
  • Правящая Монгольская народная партия подала первую жалобу о выборах
  • В ходе беспорядков в США задержаны около 4 тысяч человек
  • За сутки от коронавируса в России скончались 162 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com